Казахстан и Иран усилят культурное сотрудничество

Взаимоотношения между Казахстаном и Ираном развиваются поступательно, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Председатель комитета культуры министерства культуры и информации РК Кумис Сеитова провела встречу с советником по делам культуры посольства Ирана в Казахстане Али Акбара Талеби Матином, сообщает пресс-служба Минкультинформа.

Взаимоотношения между Казахстаном и Ираном развиваются поступательно, культурно-гуманитарные связи являются связующим мостом между двумя народами. Активное сотрудничество наблюдаются в сфере кинематографии, реставрации, выставочной и библиотечной деятельности.

«Уверена, что участие двух сторон в проводимых мероприятиях будут направлены на укрепление культурных между нашими государствами, а также развитию многогранных отношений с Ираном в основе которых находятся исторический фундамент, общность культурных и духовных ценностей», - отметила Кумис Сеитова.

Также на заседании были рассмотрены несколько вопросов, в том числе развития сферы кинематографии и реализации совместных проектов.

Казахстанская кинокартина «Бауырына салу» режиссера Асхата Кучинчирекова 11 февраля 2024 года удостоена приза в номинации «Специальный приз жюри» на Международном кинофестивале «ФАДЖР» в городе Тегеран.