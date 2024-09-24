Казахстан и Китай подпишут меморандум о совместной борьбе с наводнениями

Подробнее об этом на заседании правительства рассказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минводы планирует подписать меморандум о сотрудничестве с министерством водного хозяйства КНР по борьбе с наводнениями и паводками, сообщает Kazpravda.kz

Также ведомство договорилось с РФ о создании единой рабочей группы по всем трансграничным водотокам для координации действий в паводковый период.

«Для обеспечения сбора и безопасного пропуска паводковой воды в будущем, министерство планирует построить 42 новых водохранилища общим объемом 2,6 млрд кубометров, а также реконструировать 37 водохранилищ общим объемом 3,7 млрд кубометров и порядка 14,5 тысяч км ирригационных каналов. В этом году началось строительство двух водохранилищ в Туркестанской области и реконструкция трех водохранилищ в Актюбинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях. Также филиалы «Казводхоза» начали ремонтные работы на 34-х гидротехнических сооружениях, через которые прошел активный паводок. Кроме того, была проведена механизированная очистка 95 км каналов в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях», – сообщил министр Нуржан Нуржигитов.

В ведомстве отметили, что паводковая ситуация привела не только к негативным последствиям, но и позволила водохранилищам собрать более 12 млрд кубометров воды, используемой для нужд отраслей экономики.

К примеру, сбор паводковых вод в Астанинском водохранилище, наполняемом через Канал имени К. Сатпаева, позволил сэкономить более 2 млрд тенге. Паводки также позволили улучшить экологическую ситуацию, направив воду туда, куда она давно не проступала.

Например, в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области было направлено 80 млн кубометров паводковых вод. Из области Ұлытау в Кызылординскую область направлено 839 млн кубометров воды.

Впервые в истории через реку Сарысу вода прибыла в озерные системы Кызылординской области. С начала года в озеро Балхаш направлено 12 млрд кубометров воды, в Каспийское море – 7,4 млрд кубометров.

Согласно оперативным данным на начало сентября 2024 года, из водохранилищ в сельском хозяйстве использовано 8,4 млрд кубометров воды, в промышленности – 3,7 млрд кубометров.