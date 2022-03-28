Первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Арзыбек Кожошев провел переговоры с заместителем Премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан Бахытом Султановым в режиме видеоконференции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе встречи обсуждены вопросы исполнения протокола 1-го заседания Рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Кыргызстаном, состоявшегося 16 февраля текущего года в Алматы, в частности о взаимных грузовых перевозках, в том числе прохождения грузовых автотранспортных средств, направляющихся с территории Кыргызской Республики в Казахстан, Российскую Федерацию и в обратном направлении.

По итогам встречи стороны достигли ряда договоренностей, в том числе по недопущению скопления грузовых автотранспортных средств на кыргызско-казахстанской границе, принятию совместных мер по недопущению ввоза и вывоза неучтенного товара, а также о том, что в случае отсутствия электронных счетов-фактур эти автотранспортные средства следует возвращать на территорию Кыргызстана.

Принято решение о проведении подобных переговоров на ежемесячной основе для мониторинга и оперативного решения возникающих проблем в сфере взаимных грузовых перевозок.

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