Казахстан и Марокко подписали соглашение об освобождении от визовых требований

Фото: МИД РК

На полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась двусторонняя встреча заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и марокканцев за рубежом королевства Марокко Насером Бурита, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Министры обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров стороны подписали Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством королевства Марокко об освобождении от визовых требований для владельцев национальных/общегражданских паспортов.

В соответствии с документом, граждане Казахстана и Марокко освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории друг друга на основании действительных национальных/общегражданских паспортов. Длительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с момента въезда.

При этом, граждане одной из сторон, которые намерены оставаться на территории другой стороны дольше, чем предусмотрено соглашением, либо заниматься трудовой деятельностью, обучением или предпринимательством, обязаны получить соответствующую визу в дипломатических представительствах или консульских учреждениях государства пребывания.

Соглашение вступит в силу через 30 календарных дней с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о завершении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.