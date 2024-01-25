Казахстан и Сингапур будут поощрять и защищать взаимные инвестиции

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированное Мажилисом соглашение между правительствами Казахстана и Сингапура о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Как отметил сенатор Сергей Ершов, инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Сингапуром является важным аспектом для укрепления экономических связей и развитию торговли между странами.

- Сингапур является одним из передовых партнеров для Казахстана в Юго-Восточной Азии, а также одним из ведущих мировых финансовых хабов. На текущий момент наблюдается положительная динамика в развитии двусторонних отношений в области инвестиций. Для развития экономики Казахстана Сингапур может предложить свой опыт и различные технологии для эффективного управления инвестициями. Соглашение носит «зонтичный» характер и направлено на закрепление на международно-правовом уровне гарантий прав инвесторов от политических рисков при осуществлении инвестиционной деятельности на территории сторон, - пояснил депутат.

Соглашение предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности и обеспечивает защиту от принудительного отчуждения путем предоставления доступа к международному арбитражу и обеспечения выплаты компенсации, а также справедливое и равное отношение стран к иностранным инвестициям.

Вместе с этим, закон направлен на аналогичные требования к инвестиционному режиму с обеих сторон, а также оговариваются условия компенсации за убытки и переводы, при этом стороны не будут национализировать, экспроприировать инвестиции инвесторов и оговаривают условия в случае наступления таких случаев.