Казахстан и Сингапур будут поощрять и защищать взаимные инвестиции

Международное сотрудничество, Сенат, Экономика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированное Мажилисом соглашение между правительствами Казахстана и Сингапура о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: pixabay.com

Как отметил сенатор Сергей Ершов, инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Сингапуром является важным аспектом для укрепления экономических связей и развитию торговли между странами.

- Сингапур является одним из передовых партнеров для Казахстана в Юго-Восточной Азии, а также одним из ведущих мировых финансовых хабов. На текущий момент наблюдается положительная динамика в развитии двусторонних отношений в области инвестиций. Для развития экономики Казахстана Сингапур может предложить свой опыт и различные технологии для эффективного управления инвестициями. Соглашение носит «зонтичный» характер и направлено на закрепление на международно-правовом уровне гарантий прав инвесторов от политических рисков при осуществлении инвестиционной деятельности на территории сторон, - пояснил депутат. 

Соглашение предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности и обеспечивает защиту от принудительного отчуждения путем предоставления доступа к международному арбитражу и обеспечения выплаты компенсации, а также справедливое и равное отношение стран к иностранным инвестициям.

Вместе с этим, закон направлен на аналогичные требования к инвестиционному режиму с обеих сторон, а также оговариваются условия компенсации за убытки и переводы, при этом стороны не будут национализировать, экспроприировать инвестиции инвесторов и оговаривают условия в случае наступления таких случаев.

- Ратификация данного соглашения не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета, - добавил Ершов.

#Сенат #соглашение #инвестиции #Сингапур

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