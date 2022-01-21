Казахстан и США "открыли" друг другу небо – подписан закон

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении», передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Закон предусматривает принципы "открытого неба", в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот.
Предполагается, что данное соглашение будет способствовать повышению внешней транспортной доступности и расширению географии международных авиамаршрутов.
Основной целью Соглашения является установление правовой базы для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки.
Согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по либерализации воздушного сообщения и предложениям американской стороны, в рамках Соглашения стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству авиакомпаний, пунктов назначения и частот, в том числе с 5-ой степенью «свободы воздуха» для пассажирских перевозок.
Данное Соглашение является первым в истории страны в режиме «открытого неба», то есть, любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские полеты с неограниченным количеством частот из любого города Казахстана в любой город Соединенных Штатов Америки, а также грузовые полеты между пунктами Соединенных Штатов Америки и любыми пунктами за пределами США.