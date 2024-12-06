Казахстан и СУАР намерены вдвое увеличить товарооборот

Международное сотрудничество, Правительство
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Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин встретился в Урумчи с секретарем парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуем

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе встречи участники обсудили актуальные вопросы взаимодействия, перспективы интенсификации сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

СУАР является крупнейшим торговым партнером Казахстана из всех регионов Китая, на долю которого приходится почти половина двустороннего товарооборота Казахстана и КНР. В прошлом году объем внешней торговли с СУАР вырос на 62%, достигнув $20,3 млрд. За 9 месяцев 2024 года товарооборот между Казахстаном и СУАР вырос на 22,46% и достиг $17,67 млрд.

«Главы Казахстана и Китая поставили задачу довести товарооборот между нашими странами до $10 млрд. И в этом контексте мы нацелены вдвое увеличить объем взаимной торговли с СУАР. Мы провели анализ структуры экспортных и импортных поставок товаров и их потенциал и определили номенклатуру из 180 видов товаров на $1,6 млрд, которые мы могли дополнительно поставлять в Китай. Это продукция металлургической, нефтехимической, пищевой, химической, машиностроительной отраслей, строительные товары», — отметил Серик Жумангарин.

Вице-премьер Казахстана высоко оценил взаимную работу по открытию в пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе «зеленых коридоров» для ускоренного перемещения сельхозпродукции. Для дальнейшего повышения эффективности перевозок предложил распространить практику работы пункта пропуска «Нур Жолы» – «Хоргос» 24/7 на все автомобильные пункты пропуска. Отмечено, что в настоящее время ведется работа по открытию новых пунктов пропуска в Алматинской («Нарынкол – Музарт») и Восточно-Казахстанской областях («Теректы – Актобек»).

Еще один перспективный вид транспорта, альтернатива авто и железнодорожным путям – судоходство. Казахстанская сторона предлагает создать мультимодальный транзитный коридор Россия – Казахстан – Китай с использованием трансграничной реки Иртыш. Ожидается, что на первоначальном этапе объем грузоперевозок составит 2 – 2,5 млн тонн.

«Для развития этого коридора планируется открытие четвертого железнодорожного перехода Майкапчагай – Зимунай и строительство речного порта на казахстанской территории в районе поселка Тугыл. Еще одним перспективным проектом в рамках развития речных перевозок является развитие маршрута по трансграничной реке Или от казахстанского города Конаев до китайского Инин. Реализация проекта возможна в кооперации между казахстанским и китайским бизнесом», — продолжил Серик Жумангарин.

Сегодня свыше 80% наземных перевозок из Китая в Европу осуществляются через Казахстан. На встрече озвучили, что за 9 месяцев этого года объем перевозок по Среднему коридору уже превысил показатели всего прошлого года на 23% и составил 3,4 млн тонн. К 2030 году объемы грузоперевозок планируется увеличить до 10 млн тонн в год.

Серик Жумангарин подчеркнул, что Казахстан нацелен на полное удовлетворение растущего спроса грузопотока из КНР в Европу и обратно. Достигнута договоренность о постепенном увеличении количества контейнерных поездов с 600 до 2 тыс. единиц к 2029 году. Также выразил готовность и казахстанской стороны в строительстве мультимодального логистического терминала на территории станции Хоргос для хранения и перевалки сухих грузов, контейнеров, зерна.

Со своей стороны Ма Синжуй от имени парткома СУАР поблагодарил руководство страны за вклад в продвижение сотрудничества между Казахстаном и Китаем и Казахстаном и СУАР, подчеркнув, что взаимные отношения между сторонами сейчас находятся в стадии наилучшего развития. Он также поддержал предложение казахстанской стороны по увеличению товарооборота, отметив, что в СУАР есть компании, готовые приобретать полезные ископаемые и цветные металлы, сельскохозяйственную и другую продукцию при наличии достаточного объема партий поставок.

Жумангарин поднял вопрос сокращения бюрократических барьеров между Казахстаном и СУАР. Практические все они связаны с поставками казахстанской сельскохозяйственной продукции в КНР. Это усиление контроля за импортом зерновых грузов на приграничных станциях КНР и удлинение периода времени забора проб, длительные процедуры аккредитации казахстанских компаний в реестре экспортеров КНР. Увеличению объемов поставок сельхозпродукции в Китай способствовало бы согласование протоколов по фитосанитарным требованиям к картофелю и свекловичному жому, экспорту мяса птицы, снятие ограничений с северо-западных и центральных областей Казахстана на экспорт говядины и свинины в КНР, согласование ветеринарных требований на охлажденное мясо, конину и другую мясную продукцию.

По итогам встречи зампремьера Казахстана Серик Жумангарин пригласил секретаря парткома СУАР Ма Синжуя посетить Казахстан с официальным визитом в следующем году.

#сотрудничество #СУАР #товарооборот

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