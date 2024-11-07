Казахстан и Узбекистан будут сотрудничать в области экологии – подписан закон

Указы и распоряжения , Международное сотрудничество , Экология
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Целью закона является ратификация соглашения между правительствами Казахстана и  Узбекистана, подписанного 22 декабря 2022 года в Ташкенте

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Соглашение направлено на развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды и, соответственно, на укрепление дружественных отношений между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан в области экологии и охраны окружающей среды, в числе которых предупреждение и контроль загрязнения атмосферного воздуха, контроль загрязнения воды, управление твердыми бытовыми и опасными отходами, сохранение биологического разнообразия, охрана экосистемы от деградации и предупреждение песчаных бурь.

Кроме того, соглашением предусматривается разработка совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне.

«В рамках данного международного документа предусматривается проведение совместных конференций, круглых столов, встреч, а также рабочих групп по вопросам совместной научно-исследовательской деятельности в области мониторинга окружающей среды. Наряду с этим, нормами соглашения определена разработка регламента обмена информацией о состоянии окружающей среды на приграничных территориях государств сторон, взаимное информирование и принятие необходимых мер по чрезвычайным ситуациям, оказывающим трансграничное воздействие на окружающую среду», - отмечается в заключении.

Текст закона публикуется в печати.

 

#Узбекистан #соглашение #закон #экология

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