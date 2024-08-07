Казахстан и Узбекистан нацелены достичь взаимного товарооборота в $10 млрд

Международное сотрудничество , Правительство
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Дана Аменова
Корреспондент

Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, открывая бизнес-форум «Казахстан - Узбекистан» 7 августа в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный информационный ресурс премьер-министра РК

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам Жумангарина, Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, занимая 7-е по итогам 2023 года.

«На торговлю с Узбекистаном приходится более 57% всего товарооборота нашей страны со странами Центральной Азии. За последние 5 лет двусторонний товарооборот вырос на 29%, достигнув рубежа в $5 млрд в 2022 году. Нам необходимы системные решения вопросов в торговле и поиск новых точек роста товарооборота для достижения поставленной главами наших государств задачи – в среднесрочной перспективе достичь рубежа в $10 млрд», — заявил он.

Со своей стороны заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев отметил, что подобного рода мероприятия служат мощным импульсом для укрепления двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что Казахстан является одним из главных экономических партнеров Узбекистана. 

«Мировое сообщество рассматривает наш регион через призму единого рынка. Призываю объединить наши усилия для эффективного привлечения крупных мировых брендов», — заявил он.

Между странами активно развивается промышленная кооперация: 69 проектов на сумму $3,1 млрд с созданием более 14,7 тыс. рабочих мест. Уже успешно реализованы 12 совместных проектов на сумму $217 млн. Это производство бытовой техники, грузовых и легковых автомобилей, тракторов. В активной фазе – реализация трех инвестиционных проектов на сумму более $178 млн. В их числе электрометаллургический завод мощностью 500 тыс. тонн стальной продукции в Таразе и производство инфузионных растворов в Шымкенте.

Узбекистан является основным поставщиком плодоовощной продукции в Казахстан. Для развития поставок социально значимой агропромышленной продукции будет проработана возможность установить приоритет передвижения для совместного предприятия «UZKAZTRADE» при перевозке скоропортящихся товаров.

В бизнес-форуме «Казахстан-Узбекистан» принимают участие свыше 450 представителей национальных компаний, деловых кругов и государственных органов двух стран. 

#казахстан #сотрудничество #Узбекистан #Правительство #товарооборот

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