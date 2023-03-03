Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"

Теперь стороны будут прорабатывать вопросы выделения и резервирования под строительство МЦПК земельных участков в размере по 50 га от каждой.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Соответствующий протокол подписали в Шымкенте заместители премьер-министров Казахстана и Узбекистана Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев, сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Локация Международного центра промышленной кооперации определена в районе международных (многосторонних) пунктов пропуска «Атамекен» (РК) – «Гулистан» (РУ).

Теперь стороны будут прорабатывать вопросы выделения и резервирования под строительство МЦПК земельных участков в размере по 50 га от каждой.

Также протоколом закреплена договоренность в срок до 15 марта обменяться перечнями потенциальных проектов для размещения на территории МЦПК.

Казахстанское и узбекское торговые ведомства, как кураторы, проекта договорились в месячный срок согласовать вопросы распространения действия «зеленого» коридора для перемещения товаров и грузов, производимых на территории МЦПК, а также определить льготы и преференции, действующие на территории МЦПК на паритетной основе.