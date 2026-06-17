Казахстан и Узбекистан усилят сотрудничество в управлении водными ресурсами

Будет создана Межправительственная казахстанско-узбекская комиссия по совместному управлению и рациональному использованию трансграничных водных объектов и водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования

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Мажилис ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента

Документ был подписан 15 ноября 2025 года в ходе государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан. Его цель – обеспечить эффективное совместное управление трансграничными водными объектами, их рациональное использование, а также безопасную эксплуатацию водохозяйственных сооружений межгосударственного значения.

Соглашением предусматривается создание Межправительственной казахстанско-узбекской комиссии по совместному управлению и рациональному использованию трансграничных водных объектов и водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования. Комиссия будет заниматься координацией взаимодействия сторон по вопросам водного сотрудничества.

Ратификация соглашения направлена на укрепление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном в сфере водных ресурсов, предупреждение возможных разногласий, связанных с распределением воды, а также обеспечение устойчивого развития водохозяйственного комплекса двух стран.