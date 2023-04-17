Казахстан и Вьетнам установят безвизовый режим

Заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Казахстана Габиден Темирбеков провел переговоры с заместителем директора Консульского департамента МИД Вьетнама Люонг Тан Куаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РК.

Фото: пресс-служба МИД РК

«В ходе переговоров, пройденных в формате видеоконференции, стороны обозначили возможность дальнейшего укрепления дружественных отношений в консульской сфере и как один из первых и важных шагов договорились о подписании межправительственного соглашения об облегчении визового режима для владельцев общегражданских паспортов обеих стран», – говорится в сообщении МИД РК.

Г. Темирбеков проинформировал вьетнамскую сторону о намерении Министерства иностранных дел Казахстана и в дальнейшем углублять связи с регионом Юго-Восточной Азии в различных сферах, и подписание межправительственных документов является прямым его подтверждением.

Люонг Тан Куан в свою очередь отметил важность выбранного направления в отношениях двух стран и выразил готовность приложить все усилия для скорейшего согласования международного договора.