В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления долгосрочного сотрудничества Казахстана с ЮНИСЕФ, направленного на защиту прав и обеспечение благополучия детей и молодежи. Особое внимание было уделено результатам более чем 20-летнего партнерства, включая вклад ЮНИСЕФ в развитие молодежных ресурсных центров и поддержку государственной политики в интересах детей.

Министр выразила благодарность ЮНИСЕФ за эксперт­ную и методологическую поддержку в становлении центров поддержки семьи, число которых планируется увеличить до 200 по всей стране. Также было акцентировано внимание на совместной работе по вопросам раннего развития детей и укрепления института родительства, в частности через проведение «Родительского месяца» и создание межведомственной рабочей группы.

Стороны договорились продолжать укрепление сотрудничества по приоритетным направлениям, включая защиту детей от вредоносного контента в социальных сетях, профилактику раннего родительства, развитие волонтерства и решение других социально значимых вопросов, отмечается в сообщении МКИ РК.

Министр предложила рассмотреть возможность проведения Недели ЮНИСЕФ, в рамках которой могли бы быть организованы мероприя­тия, направленные на защиту детства.