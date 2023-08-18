Казахстан намерен запретить ввоз пшеницы

Подготовлен проект приказа о введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Казахстана автомобильным и железнодорожным видами транспорта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

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"Казахстан планирует ввести полугодовой запрет на ввоз пшеницы из третьих стран и стран ЕАЭС железнодорожным транспортом, а также еще на 6 месяцев продлить запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом. Соответствующий проект приказа разработало Министерство сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Согласно документу ввоз пшеницы железнодорожным транспортом будет возможен исключительно в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий.

Проект размещен на интернет-ресурсе МСХ РК и интернет-портале «Открытые НПА».

Публичное обсуждение продлится до 1 сентября.