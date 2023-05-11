Казахстан намерен довести экспорт зерна в Китай до 1 млн тонн в год

Международное сотрудничество, Экономика, Сельское хозяйство
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Руководству COFCO и CITIC Group было предложено осуществлять поставки зерновых через отечественные компании.

Фото: Kazpravda.kz

Казахстан намерен довести экспорт зерна в Китайскую Народную Республику до 1 млн тонн в год. Об этом в Пекине на встрече с ведущими агрокомпаниями Китая COFCO и CITIC Group сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ РК.

Ербол Карашукеев рассказал об обширных перспективах роста и сотрудничества в сфере АПК и планах по налаживанию прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран.

В частности руководству двух китайских компаний COFCO и CITIC Group было предложено осуществлять поставки зерновых через отечественные компании, которые имеют значительные запасы зерновых в Казахстане и могут обеспечить необходимые объёмы и качество зерна для экспорта. Кроме того, при возникновении проблемных вопросов в логистике МСХ готово оказать содействие в их оперативном разрешении. В приграничных городах Алашанькоу и Хоргос имеются терминалы мощностью приема до 10 тыс. тонн зерновых грузов в сутки, отметили в МСХ.

А на встрече с представителями мясной Ассоциации КНР Ербол Карашукеев заявил, что казахстанские предприятия ожидают скорейшего возобновления экспорта замороженного мяса: говядины, баранины и свинины. Кроме того, отечественные заводы готовы поставлять охлажденную мясную и рыбную продукцию, мясо птицы, яйца и другие виды товаров.

Глава МСХ обсудил возможность аккредитации отечественных мясокомбинатов для допуска экспорта в КНР. В настоящее время только 4 предприятия имеют соответствующее разрешение, список может пополниться еще 13 компаниями.

Фото МСХ РК

 

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