Казахстан оставил позади 110 стран в «антиотмывочном» рейтинге

Фото: пресс-служба АФМ

Согласно документу самого авторитетного источника, в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Республика Казахстан расположилась на 111- месте с 4,65 баллами, передает Kazpravda.kz

Отметим, что риск ОД/ФТ оценивается по 10 балльной шкале (где 10 – максимальный риск, 0 – минимальный риск).

Напомним, в 2023 году Казахстан находился на 100-м месте с 4,71 баллами. Тем самым страна обновила свой лучший результат в истории рейтинга, который публикуется с 2012 года.

Только за последние 4 года совершен большой рывок в рейтинге – с 73 места в 2020 года до 111 места в текущем году.

Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция.

В ТОП-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция.

В 2024 году Индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.

Отметим, что улучшение позиции Казахстана достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех участников системы противодействия ОД/ФТ Республики Казахстан.