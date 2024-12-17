Казахстан оставил позади 110 стран в «антиотмывочном» рейтинге

Коррупция
145
Венера Баталова
корреспондент

Ежегодный рейтинг опубликовал институт управления «Basel AML Index»

Фото: пресс-служба АФМ

Согласно документу самого авторитетного источника, в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Республика Казахстан расположилась на 111- месте с 4,65 баллами, передает Kazpravda.kz

Отметим, что риск ОД/ФТ оценивается по 10 балльной шкале (где 10 – максимальный риск, 0 – минимальный риск).

Напомним, в 2023 году Казахстан находился на 100-м месте с 4,71 баллами. Тем самым страна обновила свой лучший результат в истории рейтинга, который публикуется с 2012 года.

Только за последние 4 года совершен большой рывок в рейтинге – с 73 места в 2020 года до 111 места в текущем году.

Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция.

В ТОП-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция.

В 2024 году Индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.

Отметим, что улучшение позиции Казахстана достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех участников системы противодействия ОД/ФТ Республики Казахстан.

#АФМ #рейтинг #Basel AML Index #антиотмывочный

Популярное

Все
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти
Башар Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии
С двумя победами завершили казахстанские хоккеистки олимпийский отборочный турнир
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
Размер помощи безработным РК составил почти 80 млрд тенге
Казахстан оставил позади 110 стран в «антиотмывочном» рейтинге
На 80% освободили Актюбинское водохранилище для приема паводковых вод
Военнослужащий Вооруженных сил вернулся с победой из Москвы
Центробанк Сирии хранит 26 тонн золота – Reuters
В Нацгвардии МВД стартовал фотоконкурс «Семья в погонах»
ИИ на страже морально-психологического климата в войсках правопорядка
В Алматы министр обороны наградил именитых спортсменов ЦСКА
Cartier, золото и норковая шапка: мужчина дважды ограбил квартиру в Талдыкоргане
17-летний казахстанец стал победителем в престижном теннисном турнире в США
В Бразилии бюджет не получил 6,7 млн долларов из-за фиктивных таксистов
Караганда примет чемпионат Казахстана по боксу
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Прорыв в дорожной сфере
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
О трендах, кадрах и науке госуправления
Умножим конские табуны – будем на коне
Задержан отец Шерзата Болата
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
Этический рефлекс в борьбе за чистоту
Президент подарил автобус хромтауской школе
До параметров авеню или автобана
Что наша жизнь? Еда!
Главная цель – заинтересовать ученика
Эвакуация началась на Филиппинах из-за нового извержения вулкана
В целях устойчивого развития
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
От промышленности до туризма
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Лица старого Уральска
Производство шоколада может прекратиться

Читайте также

Бывший тренер сборной Китая по футболу приговорен к 20 года…
Главу комитета госинспекции МСХ осудили за взятку
Задержан экс-борец с коррупцией Дауренбек Кожабаев
По делу о махинациях арестован глава государственной налого…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]