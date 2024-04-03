Казахстан осудил нападение на консульство Ирана в Дамаске

Внешнеполитическое ведомство республики сделало заявление в связи с нападением на консульский отдел посольства Ирана в Сирии, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Внешнеполитическое ведомство республики сделало заявление в связи с нападением на консульский отдел посольства Ирана в Сирии.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан осуждает нападение на консульский отдел Посольства Ирана в столице Сирии – городе Дамаске.

«Считаем неприемлемым любое проявление насилия и актов агрессии в отношении дипломатических миссий и их сотрудников», - говорится в заявлении.

Подобные действия нарушают основы и нормы международного права, которыми гарантируется неприкосновенность дипломатических и консульских объектов.

Атаку на дипмиссию совершил Израиль. Иран обещал ответные действия.