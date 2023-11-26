Казахстан открыл почетное консульство на Канарах

В настоящее время в различных регионах Испании функционируют четыре почетных консульства Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД Казахстана

Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев совершил рабочую поездку в автономное сообщество Канарские острова, сообщает МИД РК.

Казахстанский дипломат провел переговоры с председателем правительства Канарских островов Фернандо Клавихо и представителем правительства Испании на Канарских островах Марией Терезой Майанс.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам регионального сотрудничества.

Также в рамках визита посол Казахстана принял участие в круглом столе, организованном совместно с торгово-промышленной палатой региона.

В ходе мероприятия посол обратил внимание представителей деловых кругов на приоритетность развития экономического взаимодействия между регионами двух стран, а также использования транзитного потенциала нашей страны для перевозки грузов между Европой и Азией.

Основным мероприятием визита стала торжественная церемония открытия почетного консульства РК на Канарских островах. Представительство Казахстана в регионе возглавил профессор международной торговли и международной экономики Директивного института Атлантики – Рафаэль Хуан Молина Петит.

Мусаев подчеркнул, что расширение географии института почетных консулов на территории Королевства вносит вклад в развитие казахско-испанского сотрудничества, а также является подтверждением стратегического характера отношений между нашими странами.

Почетному консулу отводится важная роль, прежде всего в укреплении экономических и культурно-гуманитарных связей между регионом и Казахстаном. Приоритетным направлением деятельности безусловно является защита прав и законных интересов граждан Казахстана. Особое внимание будет уделяться поддержке контактов с казахстанскими детьми, усыновленными гражданами Испании.

В настоящее время в различных регионах Испании функционируют 4 почетных консульства Казахстана.