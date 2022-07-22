Казахстан ознакомился с опытом Франции по строительству АЭС

Казахстан ознакомился с опытом Франции по развитию атомной энергетики и эксплуатации атомной электростанции (АЭС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

С 18 июля казахстанская делегация находится во Франции для ознакомления с опытом по строительству и эксплуатации АЭС и развитию атомной энергетики.

В рамках поездки состоялись встречи в министерствах финансов и энергетики Франции, также проведены переговоры с французским оператором АЭС – компанией Eléctricité de France.

Отдельная встреча состоялась с министром-делегатом по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом при Министерстве Европы и иностранных дел Франции господином Оливье Бештом.

В рамках переговоров были изучены модели финансирования атомных проектов с привлечением государственных средств и предоставления государственных гарантий, а также частных инвестиций.

Делегация посетила АЭС «Фламанвиль». Станция расположена на берегу пролива Ла-Манш в 23 км на юго-запад от города Шербура. В состав АЭС входят два энергоблока, на которых установлены реакторы с водой под давлением (PWR) P4 разработки Framatome. Электрическая мощность единичного блока — 1300 МВт. АЭС «Фламанвиль» вырабатывает около 4 % всей потребляемой электроэнергии во Франции.

Как отметил на встрече с Министерством энергетики Франции вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов, Казахстан взял курс на углеродную нейтральность, ведется работа по утверждению Стратегии низкоуглеродного развития до 2035 года, которая предусматривает меры по глубокой декарбонизации. Строительство АЭС поможет решить не только вопросы нехватки электроэнергии в будущем, но и наряду с ВИЭ внесет свой вклад в развитие низкоуглеродной генерации в стране.

В свою очередь, глава Генерального управления энергетики и климата (DGEC) Министерства энергетики Франции Лоран Мишель сказал: «Франция приветствует стремление Казахстана «озеленить» энергетику и нацелена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в этой отрасли».

Сегодня Франция занимает 2-е место в мире (после США) по количеству ядерных реакторов. При этом 69% электроэнергии в стране вырабатывается именно на АЭС. Также Франция является крупнейшим в мире нетто-экспортером электроэнергии и получает от этого более 3 млрд евро в год.

Напомним, что Казахстан изучает предложения от ведущих мировых компаний для строительства первой АЭС на территории страны. В настоящее время составлен шорт-лист из четырех поставщиков, имеющих проверенные временем реакторные технологии большой мощности с опытом эксплуатации. В их числе – корейская KHNP, китайская CNNC, российский «Росатом» и французская EDF.