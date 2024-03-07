Казахстан – перспективная страна

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Аскар Султан

В Алматы на горном курорте Шымбулак открылась 69-я встреча Международного клуба журналистов-лыжников SCIJ (The Ski Club of International Journalists).

фото Kazakh Tourism

В этом году Казахстан как организатор принимает 150 журналистов из 30 стран мира. Для участников проводятся тренировки и соревнования по горным и беговым лыжам, дискуссии на профессиональные темы, полезные встречи и, конечно же, их знакомят с культурой и кухней нашей страны. Мероприятия проходит в рамках 70-летия горного курорта Шымбулак.

– Мы рады приветствовать вас в Лыжном клубе международных журналистов. Это замечательное мероприятие призвано не только объединить профессионалов из разных стран, но и предоставить уникальную возможность познакомиться с красотами нашей страны. Принимая гостей, Казахстан имеет возможность заявить о себе как о перспективной горнолыжной дестинации, – отметил, открывая встречу, вице-министр туризма и спорта Серик Жараспаев.

Международный клуб журналистов-лыжников SCIJ существует почти 70 лет и объединяет более трех тысяч журналистов из 31 страны. Каждый год проводятся традиционные встречи членов клуба на лучших горных курортах мира. Журналистов-лыжников у себя принимали уже 74 страны.

История Казахстана в SCIJ начинается с 2012 года, когда мы впервые приняли участие в ежегодном собрании клуба в Турции в качестве гостя. А с 2013 года казахстанская команда в составе трех человек была официально принята в SCIJ на встрече в Италии. За 10 лет существования клуба SCIJ Kazakhstan количество участников выросло до 48 человек.

Своими задачами казахстанский клуб ставит пропаганду активного образа жизни, вовлечение журналистов, а через них и населения в занятия зимними видами спорта, продвижение туристического потенциала республики на международной арене, а также информации о достижениях нашей страны через публикации в СМИ журналистов – участников мероприятий.

#открытие #Шымбулак #журналисты-лыжники #SCIJ #69-я встреча

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