Казахстан планирует провести национальную выставку в Лувре

Казахстан планирует провести национальную выставку в знаменитом музее Лувр (Париж, Франция) в 2026 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook министра культуры и спорта РК Асхата Оралова.

Фото с Facebook-страницы А. Оралова

Министр напомнил, что идея проведения национальной выставки в Париже была озвучена во время визита главы государства Касым-Жомарта Токаева во Францию в ноябре прошлого года.

Выставка Казахстана в Лувре намечена на 2026 год. Это будет часть проекта «Культурный код казахской степной цивилизации». Его дорожная карта была представлена сегодня на совещании в Минкультуры РК с участием заместителей акимов областей и руководителей музеев.

Как уточнил глава МКС, хронологически экспозиция охватит период с IV тысячелетия до н.э. до середины XIX столетия. Ее основу составят подлинные раритеты из фондов целого ряда музеев Казахстана, а оператором проекта выступит Национальный музей РК.

«Лувр – один из крупнейших, известнейших и самых посещаемых музеев мира. Площадка, способная познакомить с историей нашей культуры миллионы гостей со всех стран. Сейчас на нас лежит большая ответственность, поэтому к организации выставки нужно подойти очень серьезно. Представленный нами проект прорабатывался долго, и, думаю, он положительно повлияет на продвижение нашей культуры за рубежом и укрепит отношения с нашими французскими партнерами», – написал Оралов.