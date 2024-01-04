Казахстан пошел по пути демократизации и либерализации политической системы: аналитики обсудили последствия январских событий

Сегодня политолог Марат Шибутов представил в Алматы свой доклад «Алматинская трагедия: два года спустя», сообщает Kazpravda.kz

В презентации приняли участие известные журналисты и эксперты. Доклад посвящен протестам и попытке государственного переворота, которые произошли в Казахстане в январе 2022 года. В нем описана хронология событий, причины протестов, сама попытка государственного переворота, реакция на это государства, версии произошедшего, последствия для страны в целом.

Основное внимание в нем сосредоточена на происходящем в городе Алматы, как в силу личной позиции автора, так и из-за особой напряженности массовых беспорядков, грабежей и боев в городе. Доклад предназначен для политологов, социологов, конфликтологов, историков, журналистов.

Особое внимание автор посвятил внимание различным версиям происходящего, приводя аргументы за и против каждой. Кроме того, он дал картину возможной альтернативы и рассказал о причинах, по которым попытка государственного переворота провалилась. Затем он охарактеризовал те перемены в политической жизни Казахстана, которые она вызвала.

А закончилась презентация выводами, которые высказал политолог:

Произошедшее в Казахстане поставило государство на грань выживания – фактически, если бы не решимость президента, произошла бы смена политического руководства и возможно в принципе изменение политического строя страны. Часть старой элиты в попытке захватить власть перешли очень важную грань – они применили массовое насилие в огромных масштабах, причем в нем пострадало и обычное население. Версии про «мирные протесты» и «народную революцию» не выдерживают проверки – слишком много в них не укладывается и не соответствует казахстанской политической практике, где в принципе на акциях протеста насилие отсутствовало. Наиболее все происходившее укладывалось в логику государственных переворотов именно в духе их теоретиков. Пусть Казахстан ментально не относит себя в Третьему миру, однако экономически и политически мы именно там, а значит не застрахованы от государственных переворотов. Очень мощной и организованной силой показали себя казахстанские исламисты, сращенные с криминалом и это результат многолетней политики попустительства салафизму в Казахстане, в том числе и со стороны КНБ. Главной проблемой силовых органов Казахстана является то, что они не следуют утвержденным планам, ожидая приказа вышестоящего начальства. Это является следствием боязни применения силы и ответственности за ее применение. Без четких решений Президента государственный переворот бы обязательно произошел. В истории постсоветских стран имеется 4 прецедента, когда переворот был успешным и действующий президент вынужден был срочно уезжать в изгнание. Архаизация сознания, патерналистское мышление и бедность привели к тому, что в Алматы наблюдалось массовое мародерство, причем как со стороны приезжих из других регионов, так и среди самих алматинцев. Экономика города Алматы в первую очередь и страны в целом понесли огромные непосредственные убытки. Но косвенные убытки в будущем за счет снижение позиции страны и компаний будут еще больше – иностранные инвесторы всегда будут иметь возможность госпереворота в уме, когда начнут оценивать вложения в нашу экономику. Казахстанское общество получило огромную психическую и социальную травму, что повлечет собой негативные последствия для многих, а также в целом стимулирует эмиграцию из страны. Также это разделило общество – часть его не приняло версию относительно переворота, так как это для них еще большая травма. В казахстанской политической культуре произошел коренной перелом – переход к масштабному насилию ради политических целей показал, что насилие является самым радикально эффективным и дешевым способом для решения проблем. Вне зависимости от позиции Президента и его окружения, масса элиты и в том числе силовиков, которая себя по время кризиса показала себя плохо или выжидала, в рамках доказывания лояльности, будет перегибать палку в преследовании виноватых для демонстрации преданности. И ничего с этим поделать нельзя будет, потому что иначе и так хрупкой лояльности силовиков конец. Очень важно, что Казахстан пошел по пути демократизации и либерализации политической системы, а не наоборот. Это вкупе с масштабной ротацией элиты во власти, которая закончится с выборами в Мажилис и маслихаты весной 2023 года, гораздо более надежно предотвратит возможные новые попытки государственного переворота.

В завершение мероприятия Марат Шибутов высказал пожелание, что его доклад будет только началом целого ряда аналитических работ посвященных попытке государственного переворота 2022 года.

После презентации состоялась обстоятельная и живая дискуссия. Как пояснил автор, в электронном виде доклад будет сегодня выложен на телеграм-канале Марата Шибутов «Казахстан и все-все-все» (https://t.me/geo_2019) с возможностью свободного скачивания для всех желающих.