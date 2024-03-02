Казахстан предложил Литве сотрудничество по запуску контейнерных перевозок

Международное сотрудничество
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Астана и Вильнюс договорились об использовании бланков разрешений образца 2023 года для завершения перевозок до 20 марта 2024 года, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

В Вильнюсе прошло заседание казахстанско-литовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает Минтранспорта РК.

Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр торговли и интеграции К.Торебаев, литовскую – министр экономики и инноваций А.Армонайте.

В рамках мероприятия также состоялось заседание казахстанско-литовской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам с участием представителей министерства транспорта РК, Союза транспортников Казахстана Kazlogistics и КазАТО, где была достигнута договоренность по квоте разрешений на 2024 год, а также о продлении бланков разрешений образца 2023 года для завершения перевозки до 20 марта.

Руководитель управления международных автомобильных перевозок комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК Алмаз Айсин подчеркнул ключевую роль Казахстана в транзите грузов между Европой и Центральной Азии и подчеркнул, что республика прилагает максимальные усилия для развития транспортно-транзитного потенциала в регионе и модернизации транспортных коридоров.

«Мы предлагаем литовской стороне сотрудничество по запуску контейнерных перевозок между нашими странами в рамках ТМТМ. В дополнении к этому, пользуясь случаем, приглашаем все литовские компании принять участие на транспортном Форуме New Silkway, который планируется провести в октябре текущего года в г.Астана», - сказал Айсин.

#экспорт #Литва #транспортное сообщение

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