Казахстан предложил Литве сотрудничество по запуску контейнерных перевозок

Астана и Вильнюс договорились об использовании бланков разрешений образца 2023 года для завершения перевозок до 20 марта 2024 года, передает Kazpravda.kz

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В Вильнюсе прошло заседание казахстанско-литовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает Минтранспорта РК.

Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр торговли и интеграции К.Торебаев, литовскую – министр экономики и инноваций А.Армонайте.

В рамках мероприятия также состоялось заседание казахстанско-литовской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам с участием представителей министерства транспорта РК, Союза транспортников Казахстана Kazlogistics и КазАТО, где была достигнута договоренность по квоте разрешений на 2024 год, а также о продлении бланков разрешений образца 2023 года для завершения перевозки до 20 марта.

Руководитель управления международных автомобильных перевозок комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК Алмаз Айсин подчеркнул ключевую роль Казахстана в транзите грузов между Европой и Центральной Азии и подчеркнул, что республика прилагает максимальные усилия для развития транспортно-транзитного потенциала в регионе и модернизации транспортных коридоров.