Казахстан присоединился к AI Opportunity Partnership

Казахстан присоединился к совместному заявлению AI Opportunity Partnership, направленному на развитие надежного международного партнерства в сфере искусственного интеллекта, технологического прогресса и экономической безопасности,  сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Министерство ИИ и цифрового развития

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития

Документ от имени Республики Казахстан в Вашингтоне подписал заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

"AI Opportunity Partnership закрепляет общий подход стран-партнеров к развитию искусственного интеллекта, включая проинновационное регулирование, поддержку предпринимателей и стартапов, развитие R&D, привлечение частных инвестиций, расширение доступа к вычислительной инфраструктуре и создание надежных AI-экосистем", - говорится в сообщении.

Ключевой момент в документе уделен физической основе искусственного интеллекта: критическим минералам, энергетике, дата-центрам, вычислительным мощностям, полупроводникам, инженерным кадрам и устойчивым цепочкам поставок.

Для Казахстана участие в партнерстве открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций в AI-инфраструктуру, развития переработки критических минералов, подготовки инженерных и AI-кадров и запуска совместных исследовательских проектов и усиления роли страны в новой технологической экономике.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет расширение доступа к передовым AI-моделям, как открытым, так и закрытым, что создаст дополнительные возможности для разработки и внедрения инновационных решений на базе искусственного интеллекта.

#Казахстан #ИИ #AI Opportunity Partnership

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