Казахстан продвигает идею цифровизации госзакупок в рамках ЕАЭС

В данное время Казахстан - единственная страна в Евразийском экономическом союзе, где процесс госзакупок на 100% оцифрован, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: пресс-служба Минторговли

По информации ведомства, электронная система госзакупок Казахстана интегрирована с иными системами государства, банков и иных организаций, которые так или иначе задействованы в процессе государственных закупок.

Данный подход Казахстана позволил многократно упростить бизнес-процессы, и в целом, снизить административную и финансовую нагрузку на бизнес.

Доступ к госзакупкам стран ЕАЭС обеспечивается за счет предоставления на взаимной основе национального режима согласно договору о ЕАЭС. Таким образом, национальный режим предусматривает предоставление поставщикам из других государств-членов условий аналогичных, предоставляемым отечественным поставщикам.

До настоящего времени в рамках ЕАЭС не обеспечена реализация одной из ключевых целей, предусмотренных договором о ЕАЭС. Это полноценная цифровизация процедур в госзакупках.

Цифровизация процедур госзакупок в ЕАЭС – важный элемент обеспечения полноценного доступа поставщиков Казахстана к участию в закупках в странах ЕАЭС.

— В настоящее время Евразийской экономической комиссией совместно с уполномоченными государственными органами стран ЕАЭС разрабатываются правила взаимного признания ЭЦП. Реализация правил позволит комплексно решить вопрос по обеспечению беспрепятственного доступа к участию в закупках. Реализуется план мер по полноценной цифровизации государственных закупок в государствах-членах, в том числе поправки в договор о ЕАЭС, совершенствование программно-аппаратных комплексов веб-порталов государств-членов, — отметили в Минторговли.

22 января в формате видеоконференции состоялось совещание сторон. Были рассмотрены вопросы по полноценной цифровизации государственных закупок в странах ЕАЭС, в частности формирования правовой основы для проведения процедур закупок в электронном формате с использованием электронной цифровой подписи.

В текущем году странами ЕАЭС планируется принять правила взаимного признания ЭЦП, а также завершение совершенствования программно-аппаратных комплексов веб-порталов, на которых в государствах-членах осуществляются госзакупки.

В министерстве добавили, что участие Казахстана в государственных закупках государств-членов ЕАЭС открывает перед отечественным бизнесом рынок с ежегодным объемом более 100 млрд долларов США.