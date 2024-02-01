Казахстан продвигает идею цифровизации госзакупок в рамках ЕАЭС

Международное сотрудничество
86
Аменова Дана
Корреспондент

В данное время Казахстан - единственная страна в Евразийском экономическом союзе, где процесс госзакупок на 100% оцифрован, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: пресс-служба Минторговли

По информации ведомства, электронная система госзакупок Казахстана интегрирована с иными системами государства, банков и иных организаций, которые так или иначе задействованы в процессе государственных закупок.

Данный подход Казахстана позволил многократно упростить бизнес-процессы, и в целом, снизить административную и финансовую нагрузку на бизнес.

Доступ к госзакупкам стран ЕАЭС обеспечивается за счет предоставления на взаимной основе национального режима согласно договору о ЕАЭС. Таким образом, национальный режим предусматривает предоставление поставщикам из других государств-членов условий аналогичных, предоставляемым отечественным поставщикам.

До настоящего времени в рамках ЕАЭС не обеспечена реализация одной из ключевых целей, предусмотренных договором о ЕАЭС. Это полноценная цифровизация процедур в госзакупках.

Цифровизация процедур госзакупок в ЕАЭС – важный элемент обеспечения полноценного доступа поставщиков Казахстана к участию в закупках в странах ЕАЭС.

— В настоящее время Евразийской экономической комиссией совместно с уполномоченными государственными органами стран ЕАЭС разрабатываются правила взаимного признания ЭЦП. Реализация правил позволит комплексно решить вопрос по обеспечению беспрепятственного доступа к участию в закупках. Реализуется план мер по полноценной цифровизации государственных закупок в государствах-членах, в том числе поправки в договор о ЕАЭС, совершенствование программно-аппаратных комплексов веб-порталов государств-членов, — отметили в Минторговли.

22 января в формате видеоконференции состоялось совещание сторон. Были рассмотрены вопросы по полноценной цифровизации государственных закупок в странах ЕАЭС, в частности формирования правовой основы для проведения процедур закупок в электронном формате с использованием электронной цифровой подписи.

В текущем году странами ЕАЭС планируется принять правила взаимного признания ЭЦП, а также завершение совершенствования программно-аппаратных комплексов веб-порталов, на которых в государствах-членах осуществляются госзакупки.

В министерстве добавили, что участие Казахстана в государственных закупках государств-членов ЕАЭС открывает перед отечественным бизнесом рынок с ежегодным объемом более 100 млрд долларов США.

 

#казахстан #цифровизация #ЕАЭС #идея #Минторговли #направление

Популярное

Все
Путевка в жизнь
Lesson Study вдохновляет учителей
Переводы будут проверять, но не все
Окно в мир будущего
История нашего города
Охранная грамота
Мороз и лыжи – день чудесный!
Его звали Сакен-серi
Ради острых ощущений
«Цифра» поможет при трудоустройстве
На струнах души
«Нацфонд - детям»: Поступили первые накопления
У каждого своя миссия
Весомый задел конкурентоспособности
Дорогой жизни
Пора воспользоваться возможностью
Есть что почитать
Певец Зайсана
Балтабек Куандыков: «Эра «легкой» нефти заканчивается»
Восьмерых уголовников задержали полицейские совместно с турецкими коллегами
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Вспомнить забытое старое…
Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук
Сам себя не оценишь – никто не оценит
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Читайте также

Бакытжан Сагинтаев вступил в должность председателя коллеги…
Маулен Ашимбаев встретился с генсеком СВМДА
Министр ЕЭК Бахыт Султанов: Нынешние показатели ЕАЭС не соо…
Казахстан и Узбекистан увеличат взаимный срок пребывания гр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]