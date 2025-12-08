Сегодня в Министерстве науки и высшего образования РК состоялось подписание четырехстороннего Меморандума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Фото: Миннауки

Стороны, учитывая стратегическую важность кадрового обеспечения строительства и последующей эксплуатации атомной электростанции, согласовали включение специального направления подготовки специалистов в области атомной энергетики в программу международной стипендии «Болашак».

В подписании Меморандума приняли участие министр науки и высшего образования РК С.Нурбек, председатель Агентства РК по атомной энергии А.Саткалиев, председатель правления АО «Центр международных программ» А.Кусманов и генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Е.Бердигулов.

Указанный меморандум предусматривает сотрудничество по подготовке специалистов в сфере атомной энергетики. Инициатива позволит привлечь специалистов в инженерные, технические и научные направления, которые станут ключевыми для роста атомной энергетики Казахстана. В 2026 году в рамках программы «Болашак» предусмотрено пилотное предоставление 20 грантов. В дальнейшем планируется ежегодное предоставление аналогичных грантов. Программа охватит международные стажировки, магистерские и докторские образовательные треки в ведущих зарубежных университетах.

Одним из важных аспектов подготовки квалифицированных специалистов атомной отрасли является сотрудничество с потенциальными работодателями и обязательное трудоустройство выпускников. Предусматривается заключение трехсторонних договоров между стипендиатами, работодателями, администратором программы «Болашак».

В настоящее время ведется активная работа по согласованию соглашений о сотрудничестве с такими ведущими зарубежными университетами, как Pennsylvania State University, Grenoble INP – UGA, Shanghai Jiao Tong University, City University of Hong Kong, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Включение отдельного направления подготовки специалистов для атомной отрасли в рамках программы «Болашак» создаст условия для формирования профессионального пула инженеров, технологов, операторов и других специалистов с международным уровнем подготовки.