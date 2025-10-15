Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Текст Закона публикуется в печати.

Как сообщалось ранее, по Соглашению граждане двух стран на равных основаниях имеют право въезда, выезда, транзита, передвижения и пребывания на территории государства другой стороны на срок до 90 (девяносто) суток со дня пересечения государственной границы государства въезда.

Граждане государства одной стороны, временно пребывающие на территории государства другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах государства въезда в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Соглашением в перечень документов для поездок за границу включено удостоверение личности для граждан Казахстана, а для граждан Армении – идентификационная карта, а также другие документы.