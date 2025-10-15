Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о поездках граждан

Президент
65

Текст Закона публикуется в печати

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан», сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду

Текст Закона публикуется в печати.

Как сообщалось ранее, по Соглашению граждане двух стран на равных основаниях имеют право въезда, выезда, транзита, передвижения и пребывания на территории государства другой стороны на срок до 90 (девяносто) суток со дня пересечения государственной границы государства въезда.

Граждане государства одной стороны, временно пребывающие на территории государства другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах государства въезда в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Соглашением в перечень документов для поездок за границу включено удостоверение личности для граждан Казахстана, а для граждан Армении – идентификационная карта, а также другие документы.

#соглашение #закон #поездки #Армения

Популярное

Все
В Национальном музее стартовала международная выставка
Благодаря передовым технологиям и господдержке
В Алматы открылся теннисный центр «Алатау»
Фотовыставка о работе полицейских прошла в Доме дружбы
Зафиксирован рекордный урожай
Поднялись в рейтинге UCI World Tour
Казахстан и ФАО расширяют партнерство
Три золота в копилке
Фариза – сильнейшая
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
В Жамбылской области совершенствуется работа системы здравоохранения
Создание однопалатного Парламента – судьбоносный вопрос для страны
Премьер-министр: прирост ВВП Казахстана по итогам третьего квартала вырос на 6,3%
Чтоб жили внуки в городе зеленом
«Бекзат»: путь человека и чемпиона
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Распоряжение Главы государства о назначении
Чистоту наводим вместе
История начинается с учителя
Гуманитарное измерение инноваций
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
К вопросу о заторах на границе
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
В Таразе начнут собирать трактора
Павлодар завалило снегом
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Токаев наградил Вагита Алекперова орденом «Барыс» I степени
Глава государства принял участие в юбилейном мероприятии ко…
Президент подписал новое распоряжение
Глава государства принял акционера компании «Лукойл» Вагита…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]