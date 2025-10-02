Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области миграции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МТИ РК

Как отмечается в заключении к документу, целью Закона является создание правовой основы для развития двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Армения в сфере регулирования миграционных процессов, защиты прав граждан государств Сторон, противодействия незаконной миграции, а также обмена информацией.

Соглашение предусматривает осуществление сотрудничества по ряду направлений - обмен статистической, правовой и научно-методической информацией, обмен сведениями о гражданах государств Сторон, находящихся на территориях государств Сторон, защита прав граждан государств Сторон, в том числе прав проживания членов их семей, в течение срока выданных им разрешений на проживание.

Кроме того, документом регламентируются вопросы правового статуса лиц, имеющих основания для пребывания (проживания) на территориях государств Сторон.

Представленный на ратификацию документ определяет формы сотрудничества Сторон, а также их возможность обмениваться персональными данными, перечень которых предусмотрен в Соглашении.

Сотрудничество в рамках Соглашения осуществляется на основании запроса заинтересованной Стороны об оказании содействия, срок исполнения которого не должен превышать 30 календарных дней с даты его поступления.

Соглашение определяет перечень сведений, которые должны содержаться в запросе и порядок его исполнения. В исполнении запроса отказывается полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что его выполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку либо противоречит законодательству или международным обязательствам государства.

Компетентными органами по реализации Соглашения от Республики Казахстан будет Министерство внутренних дел Республики Казахстан и Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, а от Республики Армения – Полиция Министерства внутренних дел Республики Армения и Служба миграции и гражданства Министерства внутренних дел Республики Армения.

«Реализация Соглашения будет способствовать укреплению режима законности в миграционной сфере, созданию благоприятных условий для временного пребывания граждан двух стран и развитию сотрудничества между компетентными органами Казахстана и Армении», - говорится в заключении.

Также Сенат одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан.

«Основной целью Закона является дальнейшее развитие дружественных отношений между двумя государствами, регулирование порядка поездок и пребывания их граждан, а также установление срока пребывания граждан одного государства на территории другого государства, определение действительных проездных документов», - говорится в заключении к документу.

Соглашение разработано в целях правового регулирования порядка поездок и пребывания граждан двух государств. Документ содержит преамбулу и 11 статей, регулирующих порядок пребывания граждан в договаривающихся государствах, срок пребывания на территории государства другой стороны, действительные проездные документы, права договаривающихся государств в части реализации Соглашения.

По Соглашению граждане двух стран на равных основаниях имеют право въезда, выезда, транзита, передвижения и пребывания на территории государства другой стороны на срок до 90 (девяносто) суток со дня пересечения государственной границы государства въезда.

Граждане государства одной стороны, временно пребывающие на территории государства другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах государства въезда в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Соглашением в перечень документов для поездок за границу включено удостоверение личности для граждан Казахстана, а для граждан Армении – идентификационная карта, а также другие документы.

Ратификация соглашения будет способствовать повышению эффективности правового сотрудничества в договаривающихся государствах и дальнейшему развитию политического и экономического сотрудничества, а также укреплению двусторонних отношений.