– Меморандум направлен на развитие двустороннего сотрудничества, реализацию совместных проектов, популя­ризацию совместной исторической памяти двух стран в интересах будущих поколений, – говорит директор Национального архива РК Сагила Нурланова.

Как отмечено, Королевство Саудовская Аравия – колыбель исламской цивилизации и страна с богатым духовным наследием. Фонд имени короля Абдулазиза является одной из самых авторитетных архивных организаций на Ближнем Востоке.

В церемонии подписания приняли участие директор Фонда имени короля Абдулазиза Турки Мохаммед аль-Шувайер, посол Королевства Саудовская Аравия в Республике Казахстан Файсал Ханиф аль-Кахтани и другие члены делегации Саудовской Аравии.

По словам директора Национального архива, казахстанским специалистам будут интересны, возможно, сохранившиеся в Саудовской Аравии сведения о Шагимардане Ибрагимове, работавшем в 1891 году в Джидде консулом Российской империи. В 1850 году он был секретарем старшего султана Кокшетауского окружного приказа Шынгыса Уалиханова. В 1870–1890 годах редактировал газету «Туркестан вилайете газите» («Газета Туркестанского края»), выходившую на казахском и узбекском языках. Был близким другом Шокана Уалиханова: в 1861 году записал и подготовил к изданию собрание его сочинений.

Также в архивах Саудовской Аравии, возможно, сохранились сведения о казахе-дипломате Назире Торекулове. В 1927 году он был назначен полпредом СССР в Королевстве Саудовская Аравия. В октябре 1928 года после двухмесячного морского путешествия из Одессы в Джидду Торекулов вручил верительные грамоты принцу Фейсалу – сыну короля Абдель Азиза аль-Сауда.

В течение всего пребывания в Саудовской Аравии Назир Торекулов пользовался уважением и прекрасным отношением со стороны короля и королевской семьи. Важную роль сыграла незаурядная личность самого полпреда-мусульманина, сумевшего выстроить доверительные, дружественные отношения с монархом и его сыновьями.

В рамках торжественного мероприя­тия стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов, обмена опытом, сохранения документального наследия, цифровизации и развития международного сотрудничества в области научных исследований. Кроме того, члены делегации Саудовской Аравии ознакомились с деятельностью Национального архива РК, в том числе с работой по хранению фондов, реставрации рукописей и цифровизации.