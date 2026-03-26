Предметные рейтинги QS — это независимый сравнительный анализ более 21 000 образовательных программ, реализуемых в 1900 университетах из 100 стран и территорий мира. Рейтинг охватывает 55 дисциплин, объединенных в пять широких областей: «Искусство и гуманитарные науки», «Инженерные науки и технологии», «Науки о жизни и медицине», «Естественные науки», а также «Общественные науки и управление».

Лидером среди вузов страны по числу позиций в предметных рейтингах стал Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ), вошедший в четыре отраслевых и 23 предметных рейтинга.

Следом идет Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва (ЕНУ), представленный в одном отраслевом и 15 предметных рейтингах.

Казахский национальный аграрный исследовательский университет (КазНАИУ), Казахская национальная консерватория имени Курмангазы и Казахский национальный педагогический университет имени Абая заняли ведущие позиции среди казахстанских вузов по своим профильным направлениям.

В QS отметили, что казахстанские вузы продолжают усиливать свои позиции на международной арене и расширять присутствие в предметных рейтингах. Об этом заявил старший вице-президент QS Бен Саутер.

«Результаты предметных рейтингов лучших университетов мира 2026 года показывают, что система высшего образования Казахстана продолжает укреплять свою конкурентоспособность», - говорит он.

Дебют 14 образовательных программ по новым предметам свидетельствует о росте международного признания и усилении репутации страны как регионального образовательного центра. Кроме того, вузы Казахстана продолжают улучшать позиции по таким направлениям, как «Образование и обучение» и «Лингвистика», а также впервые входят в топ-100 по «Исполнительскому искусству».

Региональный директор QS Сергей Христолюбов отметил, что Казахстан укрепляет позиции в международных предметных рейтингах и сохраняет лидерство в Центральной Азии по представленности вузов в топ-100.

«Казахстан остается единственной страной Центральной Азии, представленной в топ-100 предметных рейтингов. Наивысшая позиция в истории высшего образования региона – в топ-50 по направлению «Образование и обучение» – является значимым достижением не только для Казахского национального педагогического университета имени Абая, но и для всей национальной системы высшего образования. Присутствие Казахстана в предметных рейтингах выросло до 13 вузов, представленных 70 позициями в четырех широких предметных областях и 27 дисциплинах, что является рекордным показателем для страны», - сказал он.

Таким образом, результаты QS World University Rankings by Subject 2026 подтверждают укрепление позиций казахстанских вузов на мировой образовательной арене. Расширение присутствия в предметных рейтингах, рост числа университетов-участников и новые достижения в отдельных дисциплинах свидетельствуют о повышении конкурентоспособности национальной системы высшего образования и усилении роли Казахстана как одного из ведущих академических центров Центральной Азии.