Казахстан усилил позиции в предметных рейтингах QS 2026

Казахстанские вузы укрепили позиции в предметном рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings by Subject 2026.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предметные рейтинги QS — это независимый сравнительный анализ более 21 000 образовательных программ, реализуемых в 1900 университетах из 100 стран и территорий мира. Рейтинг охватывает 55 дисциплин, объединенных в пять широких областей: «Искусство и гуманитарные науки», «Инженерные науки и технологии», «Науки о жизни и медицине», «Естественные науки», а также «Общественные науки и управление».

Лидером среди вузов страны по числу позиций в предметных рейтингах стал Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ), вошедший в четыре отраслевых и 23 предметных рейтинга.

Следом идет Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва (ЕНУ), представленный в одном отраслевом и 15 предметных рейтингах.

Казахский национальный аграрный исследовательский университет (КазНАИУ), Казахская национальная консерватория имени Курмангазы и Казахский национальный педагогический университет имени Абая заняли ведущие позиции среди казахстанских вузов по своим профильным направлениям.

В QS отметили, что казахстанские вузы продолжают усиливать свои позиции на международной арене и расширять присутствие в предметных рейтингах. Об этом заявил старший вице-президент QS Бен Саутер.

«Результаты предметных рейтингов лучших университетов мира 2026 года показывают, что система высшего образования Казахстана продолжает укреплять свою конкурентоспособность», - говорит он.

Дебют 14 образовательных программ по новым предметам свидетельствует о росте международного признания и усилении репутации страны как регионального образовательного центра. Кроме того, вузы Казахстана продолжают улучшать позиции по таким направлениям, как «Образование и обучение» и «Лингвистика», а также впервые входят в топ-100 по «Исполнительскому искусству».

 Региональный директор QS Сергей Христолюбов отметил, что Казахстан укрепляет позиции в международных предметных рейтингах и сохраняет лидерство в Центральной Азии по представленности вузов в топ-100.

«Казахстан остается единственной страной Центральной Азии, представленной в топ-100 предметных рейтингов. Наивысшая позиция в истории высшего образования региона – в топ-50 по направлению «Образование и обучение» – является значимым достижением не только для Казахского национального педагогического университета имени Абая, но и для всей национальной системы высшего образования. Присутствие Казахстана в предметных рейтингах выросло до 13 вузов, представленных 70 позициями в четырех широких предметных областях и 27 дисциплинах, что является рекордным показателем для страны», - сказал он.

 Таким образом, результаты QS World University Rankings by Subject 2026 подтверждают укрепление позиций казахстанских вузов на мировой образовательной арене. Расширение присутствия в предметных рейтингах, рост числа университетов-участников и новые достижения в отдельных дисциплинах свидетельствуют о повышении конкурентоспособности национальной системы высшего образования и усилении роли Казахстана как одного из ведущих академических центров Центральной Азии.

#Казахстан #рейтинг #ВУЗы #Образование

Популярное

Все
Теннисистка Рыбакина пробилась в полуфинал «тысячника» в США
Впервые в истории женщина заняла пост духовного главы Церкви Англии
До 80 км/ч разогнали поезда LRT на тестовых заездах в Астане
Трамп временно отменил вековой морской закон Джонса
Аферу на 2 млрд тенге раскрыли в кредитной сфере в Алматы
Токаев поздравил Президента и народ Бангладеш с Днем независимости
Единый дизайн-код программы «Адал азамат» внедряется в школах РК
Президент вручил Ерболу Хамитову орден «Барыс»
Слив отходов и мусор: нарушения водителями экотребований пресекли в Астане
Казахстанского блогера объявили в розыск по делу о незаконных интернет-казино
Казахстанки завоевали первое «золото» на ЧА по велоспорту на треке
FIFA Series: сборная Казахстана сыграла с командой Намибии
Скляр выступил от Казахстана на Боаоском азиатском форуме
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
Штрафы на 34 млн тенге «накатал» водитель в Павлодаре
Олжас Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции в РК
Lufthansa продлила запрет полетов на Ближний Восток
Юношеская сборная Казахстана обыграла Румынию в отборе на Евро-2026
В три финала вышел Казахстан на Кубке Азии по стрельбе из лука
Принципы верховенства права и институциональной стабильности укрепят имидж Казахстана на международной арене - чешский дипломат
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Школа искусств открылась в селе
Тенденции и перспективы госслужбы
Агния Барто – голос детства
Радуют глаз ковры Приаралья
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Новая Конституция станет надежной опорой нашей государственности и нашего суверенитета
Из Улытау в Мангистау запускается прямой поезд
Играя на струнах души
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Единый дизайн-код программы «Адал азамат» внедряется в школ…
В Казахстане усиливают подготовку школьников к чрезвычайным…
Президент: Надо поворачивать нацию в сторону науки и технол…
1500 школьников одновременно сыграли в «Бес асық» в Кокшетау

