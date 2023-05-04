Также рассматриваются вопросы расширения перечня стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Казахстан и отмену требования о приглашении.

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Министерство культуры и спорта РК сообщило, что Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима. В их числе такие государства, как Австрия, Саудовская Аравия, Сан-Марино, Бахрейн и другие, передает Kazpravda.kz.

Также рассматриваются вопросы расширения перечня стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Казахстан и отмену требования о приглашении, отметили в МКС.

Кроме этого, обсуждается вопрос упрощенной выдачи виз для резидентов ОАЭ.

«Казахстан интересен иностранным путешественникам, и министерство работает над тем, чтобы полностью раскрыть туристический потенциал нашей страны. В том числе за счет увеличения потока въездных туристов. Причем, министерство уже реализует механизмы, позволяющие улучшить миграционный контроль. Например, информационная система eQonaq», — рассказала официальный представитель министерства культуры и спорта Молдир Абдуалиева.

