В прошлом году наша страна уже возглавляла рейтинг быстрорастущих туристских направлений в этом регионе
Казахстан вновь вошел в число популярных направлений для туристов из арабских стран во время праздника Ораза айт-2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на KazakhTourism
В прошлом году наша страна уже возглавляла рейтинг быстрорастущих туристских направлений в этом регионе.
Согласно исследованию Khaleej Times 60% жителей ОАЭ предпочитают зарубежные путешествия для проведения праздника Ид аль-Фитр и многие путешественники выбирают бюджетные безвизовые направления для семейного отдыха.
В издании отметили, что такими трендовыми направлениями в этом году наряду с Казахстаном стали Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан, Армения. Все они отличаются удобством визового режима.
Аналогичная тенденция наблюдается в Катаре. Так, Gulf Times отмечает о растущей популярности путешествий на короткие расстояния, особенно среди экспатриантов, которые посещают страны, предлагающие визовые послабления. Так, поездки в Казахстан, Грузию, Азербайджан, Египет и Иорданию становятся все более популярными.
Кроме того, Middle East Economic также составили список 15 трендовых направлений, которые стоит посетить во время праздника Ораза айт-2025. Популярность Казахстана среди туристов из ОАЭ объясняется не только его разнообразием природных ландшафтов и культурного наследия, но и доступностью.
«Казахстан - крупнейшая страна в Центральной Азии, сочетает современные города, уникальные природные ландшафты и богатое культурное наследие. Столица Астана впечатляет футуристической архитектурой, включая монумент Байтерек и Хан Шатыр. Алматы славится своей яркой культурой и ключевыми достопримечательностями, такими как ледовый каток Медеу и горный курорт Шымбулак. Любители природы также могут исследовать Чарынский каньон, часто называемый «казахстанским Гранд-Каньоном» или безмятежные Кольсайские озера. Таинственные поющие барханы национального парка «Алтын-Эмель» и исторический мавзолей Ходжа Ахмеда Ясауи в Туркестане добавляют уникальности стране, делая ее одним из лучших мест для посещения во время праздника Ид аль-Фитр 2025», – говорится в материале.