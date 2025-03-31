В прошлом году наша страна уже возглавляла рейтинг быстрорастущих туристских направлений в этом регионе

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Казахстан вновь вошел в число популярных направлений для туристов из арабских стран во время праздника Ораза айт-2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на KazakhTourism

В прошлом году наша страна уже возглавляла рейтинг быстрорастущих туристских направлений в этом регионе.

Согласно исследованию Khaleej Times 60% жителей ОАЭ предпочитают зарубежные путешествия для проведения праздника Ид аль-Фитр и многие путешественники выбирают бюджетные безвизовые направления для семейного отдыха.

В издании отметили, что такими трендовыми направлениями в этом году наряду с Казахстаном стали Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан, Армения. Все они отличаются удобством визового режима.

Аналогичная тенденция наблюдается в Катаре. Так, Gulf Times отмечает о растущей популярности путешествий на короткие расстояния, особенно среди экспатриантов, которые посещают страны, предлагающие визовые послабления. Так, поездки в Казахстан, Грузию, Азербайджан, Египет и Иорданию становятся все более популярными.

Кроме того, Middle East Economic также составили список 15 трендовых направлений, которые стоит посетить во время праздника Ораза айт-2025. Популярность Казахстана среди туристов из ОАЭ объясняется не только его разнообразием природных ландшафтов и культурного наследия, но и доступностью.