Казахстан вошел в число трендовых туристских направлений во время Ораза айт-2025

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

В прошлом году наша страна уже возглавляла рейтинг быстрорастущих туристских направлений в этом регионе

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Казахстан вновь вошел в число популярных направлений для туристов из арабских стран во время праздника Ораза айт-2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на KazakhTourism

В прошлом году наша страна уже возглавляла рейтинг быстрорастущих туристских направлений в этом регионе.

Согласно исследованию Khaleej Times 60% жителей ОАЭ предпочитают зарубежные путешествия для проведения праздника Ид аль-Фитр и многие путешественники выбирают бюджетные безвизовые направления для семейного отдыха.

В издании отметили, что такими трендовыми направлениями в этом году наряду с Казахстаном стали Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан, Армения. Все они отличаются удобством визового режима.

Аналогичная тенденция наблюдается в Катаре. Так, Gulf Times отмечает о растущей популярности путешествий на короткие расстояния, особенно среди экспатриантов, которые посещают страны, предлагающие визовые послабления. Так, поездки в Казахстан, Грузию, Азербайджан, Египет и Иорданию становятся все более популярными.

Кроме того, Middle East Economic также составили список 15 трендовых направлений, которые стоит посетить во время праздника Ораза айт-2025. Популярность Казахстана среди туристов из ОАЭ объясняется не только его разнообразием природных ландшафтов и культурного наследия, но и доступностью.

 «Казахстан - крупнейшая страна в Центральной Азии, сочетает современные города, уникальные природные ландшафты и богатое культурное наследие. Столица Астана впечатляет футуристической архитектурой, включая монумент Байтерек и Хан Шатыр. Алматы славится своей яркой культурой и ключевыми достопримечательностями, такими как ледовый каток Медеу и горный курорт Шымбулак. Любители природы также могут исследовать Чарынский каньон, часто называемый «казахстанским Гранд-Каньоном» или безмятежные Кольсайские озера. Таинственные поющие барханы национального парка «Алтын-Эмель» и исторический мавзолей Ходжа Ахмеда Ясауи в Туркестане добавляют уникальности стране, делая ее одним из лучших мест для посещения во время праздника Ид аль-Фитр 2025»,  – говорится в материале.
#туризм #направления #тренд #Ораза айт-2025 #KazakhTourism

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