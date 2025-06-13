Абиба Абужакынова стала первой в истории Казахстана дзюдоисткой, пробившейся в финал чемпионата мира по дзюдо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры

Фото: НОК РК

В полуфинале Абиба одолела испанку Лауру Мартинес, которой проиграла в 1/4 финала Олимпиады в Париже. Тем самым она взяла реванш над соперницей.

Борьба за золотую медаль состоится сегодня, в 21.00.

По данным НОК, в финале Абужакынова поборется против победительницы схватки Асунта Скутто (Италия) - Ширин Букли (Франция).