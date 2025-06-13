Казахстан впервые в истории вышел в финал ЧМ по дзюдо среди женщин

Спорт
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Абиба Абужакынова стала первой в истории Казахстана дзюдоисткой, пробившейся в финал чемпионата мира по дзюдо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры

Фото: НОК РК

В полуфинале Абиба одолела испанку Лауру Мартинес, которой проиграла в 1/4 финала Олимпиады в Париже. Тем самым она взяла реванш над соперницей.

Борьба за золотую медаль состоится сегодня, в 21.00.

По данным НОК, в  финале Абужакынова поборется против победительницы схватки Асунта Скутто (Италия) - Ширин Букли (Франция).

#Спорт #дзюдо #финал

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