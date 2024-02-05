Казахстан впервые завоевал золотую медаль ЧМ по артистическому плаванию

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по артистическому плаванию отметилась золотой медалью чемпионата мира по водным видам спорта в Дохе (Катар), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Как отмечается, казахстанцы стали лучшими в соревнованиях среди смешанных дуэтов (техническая программа). Страну в этом виде представляли Наргиза Болатова и Эдуард Ким.

Второе место занял Китай.

Мексика замкнула тройку лучших.