Казахстан выиграл четвертое "золото" на чемпионате Азии по борьбе

Фото: sports.kz

Казахстанский борец вольного стиля Санжар Досжанов выиграл золотую медаль чемпионата Азии, который в эти дни проходит в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 70 килограммов Досжанов встретился на ковре с представителем Узбекистана Зафарбеком Отохоновым.

В упорной борьбе казахстанский спортсмен одержал победу со счетом 2:0.

Данная золотая медаль стала четвертой для казахстанской команды на домашнем первенстве Азии. Ранее «золото» выиграли Ибрагим Магомадов, Эльмира Сыздыкова и Жамиля Бакбергенова.