Казахстан вышел в финал ЧМ по мини-футболу

Спорт
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Финал пройдет сегодня. Соперником будет Румыния, передает Kazpravda.kz

Фото: УФКиС Карагандинской области

В полуфинале победили чемпионов Европы из Азербайджана - 3:2. До этого в плей-офф прошли по пенальти двух соперников - Чехию (3:3, 3:2) и Мексику (2:2, 2:1), а в группе были победы над ОАЭ, Индией (16:0) и Ганой (7:0), сообщает Спорт Шрёдингера.

Под эгидой сборной выступает карагандинская "Биосфера" - пятикратные чемпионы страны среди любителей. Главный тренер - бронзовый призер Евро-2016 по футзалу, участник Евро-2018 и ЧМ-2016 Павел Таку. Известные игроки - Александр Кислицын (25 матчей за сборную Казахстана по футболу) и Илья Мун (участник ЧМ-2016 по футзалу).

ЧМ по мини-футболу проводится с 2015 года. В этом году турнир принимает ОАЭ, а до этого хозяевами были Австралия, Тунис и США. Чемпионами мира были США (2015), Чехия (2017) и Мексика (2019).

На ЧМ-2015 Казахстан занял последнее место в группе, проиграв США (1:10), Чехии (4:7) и Сальвадору (3:8). На ЧМ-2017 Казахстан стал вторым в группе с Румынией (1:2), Кот-д'Ивуаром (4:2) и Гватемалой (7:1), но в 1/16 финала проиграл по пенальти Тунису. На ЧМ-2019 Казахстан не выступал.

ЧМ по мини-футболу проводится не под эгидой ФИФА, организатор - Мировая федерация мини-футбола, основанная в 2008 году. Играют в формате 6 на 6, запрещается участие игроков из высших лиг любых футбольных турниров и действующих игроков сборных по футзалу.

Кстати, в этом году Казахстан стал чемпионом мира по мини-футболу версии Socca. До нас ЧМ по этой версии выигрывали Бразилия, Россия и Германия.

#чемпионат мира #мини-футбол

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