Казахстан закрепил преемственность Великой степи в новой Конституции

Правительство

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов выступил на пленарном заседании международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В мероприятии приняли участие Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, министр образования Туркменистана Джумамырат Гурбангелдиев. 

В ходе выступления Олжас Бектенов подчеркнул, что при прямой поддержке и непосредственном участии Президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и России Владимира Путина, а также лидеров всех стран Содружества развитие сотрудничества в сфере креативных индустрий и культурных связей остается одним из наиболее содержательных и востребованных направлений повестки СНГ. 

Казахстан подходит к этой работе как к стратегическому направлению развития, закрепляя поддержку культуры и творческой деятельности на уровне базовых государственных приоритетов. 

«В марте текущего года по итогам общенационального референдума в Казахстане принята и с 1 июля вступает в силу новая Конституция. Новый Основной закон нацелен на укрепление государственности, построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана на основе принципа «Закон и Порядок». Хочу отметить, что впервые на конституционном уровне закреплена преемственность тысячелетней истории Великой Степи. Значимым событием стал прошедший в мае в Астане международный симпозиум, посвященный изучению модели степной цивилизации «Золотой Орды», в котором приняли участие историки и культурологи из более чем 20 стран мира. Кроме того, новой Конституцией обеспечиваются гарантии охраны интеллектуальной и творческой деятельности. На этом фундаменте в Казахстане динамично развивается креативная индустрия. Формируются новые рынки, новые рабочие места и расширяются возможности для экспорта национального креативного продукта», — отметил Олжас Бектенов.

Сегодня культура и креативные индустрии становятся важными факторами экономического роста. В Казахстане креативная индустрия охватывает более 40 видов деятельности, в сфере занято 150 тыс. человек. Валовая добавленная стоимость креативного сектора за последний год выросла на четверть и составила $3 млрд.

Казахстан демонстрирует значительные результаты в развитии кино, музыки, дизайна, игровой индустрии и цифрового контента. Отечественные фильмы, сериалы, музыкальные и цифровые продукты выходят на зарубежные рынки и знакомят международную аудиторию с богатым культурным наследием страны, укрепляя экспортный потенциал Казахстана.

Рост креативной отрасли подтверждается международными рейтингами. Казахстан последовательно улучшает позиции во Всемирной организации интеллектуальной собственности, в том числе по показателям Глобального инновационного индекса. По направлению «Креативные результаты» в 2025 году страна поднялась на 32 позиции.

«В этом контексте особую значимость приобретает инициатива Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по созданию Ассоциации креативных индустрий государств-участников Содружества независимых государств. Этот формат призван создать условия для реализации совместных проектов, обмена опытом и продвижения креативных продуктов», — подчеркнул Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

В настоящее время Казахстан последовательно укрепляет инфраструктуру креативного сектора. Сформирована необходимая законодательная база. В прошлом году был создан Фонд развития креативных индустрий, который поддерживает авторов, творческие команды и предпринимателей в разработке конкурентоспособных продуктов, в том числе имеющих высокий экспортный потенциал. Во всех регионах страны также работают креативные хабы, создающие условия для реализации творческих инициатив молодежи и развития предпринимательства.

Олжас Бектенов отметил, что искусственный интеллект становится ключевым элементом развития всех секторов экономики. В Казахстане 2026 год объявлен Главой государства Годом цифровизации и искусственного интеллекта, перед страной поставлена задача по тотальной цифровизации всех сфер жизнедеятельности общества. Уже сегодня ИИ кардинально меняет подходы к созданию контента, расширяет возможности для творчества, и формирует новые каналы продвижения культурных продуктов. В качестве примера названа казахстанская компания Higgsfield – один из мировых лидеров в генерации видео с помощью AI-технологий. Опыт этого «цифрового единорога» подтверждает, что талант и компетенции казахстанских специалистов востребованы и задают новые тренды на глобальных технологических рынках.

Премьер-министр РК акцентировал внимание на том, что в Казахстане ведется масштабная работа по цифровизации культурного наследия. Для сохранения уникальных исторических объектов запущен Банк цифровых копий – национальная платформа с использованием высокоточного LiDAR-сканирования и 3D-архивирования. Проектом охвачены историко-культурные объекты, имеющие страновое и международное значение. В их числе находящиеся под защитой ЮНЕСКО Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави, петроглифы урочища Тамгалы, подземные мечети Мангистауской области и другие археологические памятники. 

В этом же направлении развивается платформа E-Museum, к которой подключено 300 музеев, а в цифровой каталог внесены десятки тысяч музейных экспонатов. Продолжается работа по восстановлению «Золотого фонда казахского кино»: за последние годы оцифрованы 43 картины прошлого столетия. 

Олжас Бектенов отметил, что цифровизация расширяет доступ к культурным и историческим объектам, открывая новые форматы взаимодействия для миллионов людей независимо от границ. Наряду с развитием нового цифрового пространства сохраняют важное значение традиционные формы культурного сотрудничества в рамках СНГ: выставки, фестивали, гастрольные обмены и другие мероприятия, направленные на укрепление межкультурного диалога. За каждым из этих событий стоит большой труд творческого сообщества, благодаря которому культура обретает новые формы, выходит к широкой аудитории и становится частью современной экономики.

#Правительство #Бектенов #форум #креативная индустрия

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