В рейтинге 2025 года приняли участие 69 экономик, рассмотренных с точки зрения развития, привлечения и удержания человеческого капитала, необходимых для обеспечения устойчивого экономического роста.

Казахстан занял 34 место, поднявшись на 3 пункта по сравнению с прошлым годом, демонстрируя положительную динамику. Так, страна расположилась между Новой Зеландией (33 место) и Кипром (35 место).

Справочно:

Фактор «Инвестиции и развитие» оценивает, как эффективно страна инвестирует в образование и профессиональную подготовку граждан, обеспечивая их необходимыми навыками для экономики.

Фактор «Привлекательность» показывает, насколько страна привлекает и удерживает таланты, как местные, так и иностранные.

Фактор «Готовность» оценивает, насколько квалифицирована рабочая сила в стране, и соответствует ли она потребностям экономики.

На повышение позиции Казахстана в большей степени повлияло улучшение фактора «Инвестиции и развитие», по которому страна заняла 20 место, поднявшись на 3 пункта по сравнению с результатами предыдущего года. Так, страна ежегодно демонстрирует положительную динамику в рамках данного фактора.

В разрезе показателей наибольшее улучшение наблюдается по доле женской рабочий силы, которая составила 51,5% от общей рабочей силы (с 12 места при значении 48,39% до 3 места в Рейтинге талантов IMD 2025), а также по соотношению числа учеников и учителей в начальном образовании – 14,74 (с 46 места при значении 16,8 до 38 места в Рейтинге талантов IMD 2025). Казахстан также сохраняет сильные позиции по показателю соотношения числа учащихся и учителей в среднем образовании, занимая 2 место со значением 8,34.

По факторам «Привлекательность» и «Готовность» наблюдаются улучшения на 1 пункт, с 46 до 45 места и с 44 до 43 места соответственно. Так, в рамках фактора «Привлекательность» респонденты высоко оценили уровень справедливости правосудия (с 39 места при 5,54 балла до 26 места при 6,56 балла), а также приоритетность привлечения и удержания талантов в компаниях (с 40 места при 6,6 балла до 27 места при 6,92 балла).

В факторе «Готовность» особо выделяется показатель «Рост рабочей силы», по которому позиция Казахстана улучшилась на

17 пунктов – с 48 места (1,11%) до 31 места (1,36%).

Лидирующую позицию в рейтинге по-прежнему удерживает Швейцария, стабильно занимая первое место по факторам «Инвестиции и развитие» и «Привлекательность». Далее в рейтинге расположились Люксембург (2 место), Исландия (3 место), Гонконг (4 место) и Нидерланды (5 место). Во всех указанных странах наблюдается улучшение позиций по сравнению с результатами предыдущего года.

Согласно докладу IMD World Talent Ranking 2025, конкурентоспособность талантов остается динамичной сферой, где устойчивое лидерство требует постоянных инноваций в политике, гибкой адаптации к меняющимся потребностям рынка труда и сочетания долгосрочных инвестиций с краткосрочными решениями.

Десятилетнее доминирование Швейцарии свидетельствует о том, что сильные институты, качественное образование и последовательная политика формируют устойчивые конкурентные преимущества, но даже лидеры сталкиваются с вызовами – гендерным разрывом и нехваткой специалистов в STEM, что может негативно сказаться на результатах в будущем.

Быстрый рост ОАЭ, возврат Исландии в тройку лидеров и рекордное укрепление позиций Гонконга показывают, что последовательные и целенаправленные реформы и инвестиции, в приведение результатов образования в соответствие с потребностями рынка и создание конкурентоспособной на мировом рынке рабочей среды, могут изменить положение экономики в глобальном кадровом ландшафте, несмотря на предшествующую нестабильность.

Ключевыми факторами успеха являются, во-первых, баланс между тремя основными направлениями – инвестициями, привлекательностью и готовностью кадров к потребностям экономики. Во-вторых, эффективность не менее важна, чем инвестиции: Казахстан, Латвия и Эстония показывают, что грамотное использование ограниченных бюджетов на образование может быть результативнее более щедро финансируемых, но менее эффективных систем. В-третьих, международная мобильность студентов - это основа будущих стратегий развития талантов. К примеру, Канада и Германия демонстрируют, как интеграция иностранных студентов в рынок труда создает устойчивый кадровый потенциал.

В будущем экономикам необходимо будет решить три всеобъемлющие задачи для поддержания или повышения своей конкурентоспособности: ликвидировать гендерный разрыв в участии в рабочей силе, привести результаты образования в соответствие с быстро меняющимися потребностями в рабочей силе и предложить высокое качество жизни.

Актуальность вышеуказанных задач также отмечается Главой государства К.К. Токаевым в его Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». В качестве одной из инициатив он подчеркнул необходимость предъявления новых требований к развитию человеческого капитала в рамках цифровой масштабной модернизации экономики, в частности посредством формирования компетенций в области искусственного интеллекта начиная со школьной скамьи и навыков владения технологией искусственного интеллекта у педагогов, интегрирования управления наукой, образованием и инновациями, разработки и внедрения эффективных механизмов возвращения в страну квалифицированных отечественных специалистов, а также создания условий для привлечения из-за рубежа сильных специалистов в технических профессиях, способных внести вклад в развитие страны.