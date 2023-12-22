Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

В Бахрейне завершился чемпионат Азии по смешанным единоборствам ММА IMMAF, где выступили 252 представителя 16 стран в трех возрастных группах: юноши и девочки до 18 лет, молодежь 18-20 лет, взрослые 21+. Спортсмены из Акмолинской области завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Чемпионом в весовой категории 61,2 кг среди взрослых стал Зохраб Велиев. Он доминировал весь финальный бой.

Второе место в весе 52,2 кг среди взрослых занял Амантай Айткали. Опыт соперника, серебряного призера чемпионата мира, взял верх. Хотя акмолинец доминировал все три раунда, решением судей проиграл финальный бой. Свои предварительные бои выиграл убедительно.

Уверенно противостоял своему противнику Адил Дюйсен (65,8 кг) среди молодежи, однако в полуфинале ему немного не хватило и стал бронзовым призёром.

Заслуженный тренер Республики Казахстан Баян Жангалов отметил, что национальная сборная страны в общекомандном зачете заняла первое место.