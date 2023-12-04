Казахстан завоевал 3 золота на юниорском чемпионате мира по боксу

Казахстан завоевал 3 золотых медали на юниорском чемпионате мира по боксу 2023 года, который проходит в Ереване (Армения), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: sports.kz

Казахстанская боксерша Аяжан Сыдык в финале в весовой категории до 54 кг встретилась с представительницей Индии Амишей Керкеттой и победила ее единогласным решением судей – 5:0.

Казахстанка Толганай Касымхан в финале в весовой категории до 60 кг Касымхан одержала победу раздельным решением судей над россиянкой Кирой Леоновой – 3:2. При этом в третьем раунде рефери отсчитал казахстанке нокдаун.

А наша соотечественница Айсулу Мухит в финальном поединке в весовой категории до 66 кг одолела представительницу Румынии Амалию Тугуи раздельным решением судей – 3:2.

Сегодня за золото сразится казахстанский боксер Нурасыл Тулебек (54 кг).