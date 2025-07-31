Команда Казахстана по гандболу стала обладательницей путёвки на юношеский чемпионат мира-2026, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Это стало возможным после успешного выступления на континентальном первенстве среди девушек в китайском Цзинганшане.

Наша команда дошла до матча за третье место. В этой игре казахстанки уступили Южной Корее со счетом 21-30.

Таким образом, сборная Казахстана вошла в четвёрку лучших ЧА, что и позволило пробиться на мировое первенство.