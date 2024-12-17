Казахстанцы получают голосовые сообщения якобы от министра культуры

Глава ведомства призвала граждан соблюдать осторожность.

«Дорогие друзья! В последнее время участились случаи, когда якобы от моего имени знакомым и незнакомым людям неизвестные отправляют голосовые сообщения, прибегая к помощи искусственного интеллекта. Прошу всех игнорировать такие сообщения и блокировать неизвестные номера. Это работают мошенники, не будьте слишком доверчивыми. Берегите себя и своих близких!» – написала она на своей странице в Facebook.