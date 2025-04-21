В Казахстане принято решение об обнулении экспортных пошлин на шкуры крупного и мелкого рогатого скота, а также на шерсть. Об этом в интервью корреспонденту Kazpravda.kz в Мажилисе сообщил депутат палаты Айдарбек Ходжаназаров.

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Мажилисмен отметил, что инициатива направлена на то, чтобы дать отрасли переработки второе дыхание и раскрыть потенциал экспорта.

«Сегодня в переработке шкур и шерсти - хроническое недозагруженность: из более чем 9 миллионов произведенных шкур в 2024 году, перерабатывается всего 6%, а из 35,5 тыс. тонн шерсти - не более 29%. Причина - не в нехватке сырья, а в отсутствии стимулов: действующие экспортные пошлины делали сдачу шкур и шерсти экономически невыгодной. Фермеры зачастую были вынуждены выбрасывать сырье, а перерабатывающие предприятия - простаивать. Мы теряли миллионы тенге, тонны сырья и тысячи рабочих часов. Простые меры, вроде временного обнуления пошлин, могут резко изменить ситуацию. Это как открыть шлюз: фермеры получат спрос, переработчики — сырьё, а экономика — валюту от экспорта, - отметил Айдарбек Ходжаназаров.

По словам депутата, в 2023 году, когда экспортная пошлина на шкуры временно была снижена с 200 до 100 евро за тонну, экспорт увеличился на 38,5%. Рынок реагирует мгновенно, как только барьеры устраняются.

Сейчас в отрасли действуют 9 предприятий по переработке шкур суммарной мощностью 3,3 млн единиц, и 9 предприятий по переработке шерсти, с загрузкой всего в 29%. Между тем, продукция, в том числе вет-блю и топс экспортируется по цене в 2–3 раза выше сырья, принося доход в валюте.

«Годы запросов от переработчиков и фермеров не приносили результата. И только сегодня получилось отменить таможенные пошлины на вывоз шкур и шерсти сельхозживотных. Также в целях стимулирования производителей и обеспечения загрузки перерабатывающих предприятий прорабатывается государственная поддержка, в виде субсидирования сданного сырья на переработку. Здесь важно отметить оперативное решение Премьер-министра Олжаса Бектенова. Это пример того, как диалог между бизнесом и государством может работать», - подчеркнул Айдарбек Ходжаназаров.

Он добавил, что потенциал отрасли огромен: экспорт шкур до введения пошлин достигал 1,6 млн штук в год, а шерсть тонкого качества используется в производстве пальтовых и костюмных тканей по всему миру.