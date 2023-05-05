Казахстанец стал чемпионом мира по панкратиону

Актюбинский полицейский стал чемпионом мира по панкратиону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Скриншот с видео ДП Актюбинской области

На прошедшем в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате мира по панкратиону сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) ДП Актюбинской области Айдын Толепбаев занял 1-е место в весовой категории 77 кг.

В департаменте уточнили, что Айдын – мастер спорта международного класса.

«Врученные награды ко многому обязывают и дают стимул двигаться вперед, к новым победам. На этом останавливаться не буду», – прокомментировал победу спортсмен.