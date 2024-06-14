Казыбек Ногербек выиграл чемпионат мира по шахматам

Молодой гроссмейстер получил золото на юношеском ЧМ до 20 лет

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

20-летний казахстанец Казыбек Ногербек отличился на юношеском первенстве планеты в индийском городе Гандинагар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат

Молодой гроссмейстер стал чемпионом мира 2024 года, получив золото на юношеском чемпионате мира - 2024 до 20 лет - FIDE World Junior (Open & Girls) Chess Championships 2024.

Чемпионат проходил со 2 по 13 июня в штате Гуджарат и собрал 123 участника, включая 13 гроссмейстеров и 28 международных мастеров.