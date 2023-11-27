Казахстанец выиграл золото ЧМ по карате и сделал предложение своей девушке

В Алматы завершился чемпионат мира по киокушинкай-кан карате, в котором выступили около 700 спортсменов из 33 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

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Казахстанец Никита Гарас выиграл золотую медаль в весовой категории свыше 85 килограммов. После получения награды он сделал предложение руки и сердца своей девушке Августине, ответившей ему согласием.

Отмечается, что с учетом соревнований по ката и кумитэ среди подростков, молодежи, взрослых и ветеранов сборная Казахстана завоевала 115 медалей, из них 29 золотых, 25 серебряных и 61 бронзовая.

Следующий чемпионат мира пройдет в Японии в 2025 году.