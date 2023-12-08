Казахстанец занял высокую должность в IJF

Стоит отметить, что Альсенов стал первым казахом в руководящей структуре столь влиятельной и авторитетной спортивной организации как Международная федерация дзюдо.

Об Альсенове известно, что он является предпринимателем, а также основателем и председателем попечительского совета профессионального клуба дзюдо JENYS.

В своем комментарии официальному сайту IJF сам назначенец поделился, что занимается дзюдо всю жизнь: от первого выхода на татами в 11 лет в родной Караганде до соревнований на международном уровне.