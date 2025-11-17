Казахстанец завоевал «серебро» этапа Кубка мира по конькобежному спорту в США

Спорт
174
Дана Аменова
специальный корреспондент

Евгений Кошкин отличился на дистанции 500 метров

Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин стал вторым на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Он завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров. Кошкин финишировал с результатом 33.67, что стало новым личным рекордом атлета, отметили в НОК.

Первое место занял Йеннинг Де Бу (Нидерланды) - 33.63. Юн Хо Ким из Южной Кореи стал третьим - 33.78.

Накануне лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал вторым на этапе Гран-при в Лэйк-Плэсиде (США).

#серебро #Кубок мира #конькобежный спорт #Кошкин

