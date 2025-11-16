Фото: НОК Казахстана

Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал вторым на этапе Гран-при в Лэйк-Плэсиде (США).

В короткой программе наш спортсмен показал третий результат. Однако в произвольной Шайдоров финишировал на первом месте - 161.42 балла.

В сумме фигурист набрал 251.09. Этот результат позволил ему занять итоговое второе место.

Победу одержал Кевин Аймоз (Франция) - 253.53. Бронзовую медаль завоевал Казуки Томоно (Япония) - 245.57 балла.