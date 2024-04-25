Казахстанец завоевал золотую медаль в чемпионате мира по программированию ICPC

Гаджеты, Цифровизация, Спорт
135
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

С 14 по 19 апреля в египетском городе Луксор прошли финалы чемпионатов мира по спортивному программированию ICPC World Finals 2022-2023, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП

Фото: МЦРИАП

В финале чемпионата мира по спортивному программированию ICPC 2023 историческое «золото» завоевал казахстанец Батыр Сардарбеков.

«Спортивные программисты из Казахстана участвуют в соревнованиях ICPC уже 20 лет, и впервые участнику из нашей страны удалось добиться исторического достижения - золотой медали. Победа Батыра Сардарбекова дает большой импульс развитию этого интеллектуального вида спорта в Казахстане!» - говорится в сообщении.

ICPC – это одно из крупнейших и наиболее престижных соревнований по программированию в мире. Впервые в истории два финала прошли в одно время и в одном месте. Финалы 2022 и 2023 годов были перенесены из-за пандемии Covid-19.

В ICPC World Finals 2022 от Казахстана участвовали команда International IT University в составе Айбар Қуанышбай, Батырхан Алтынбеков Дінмухамед Шорманхан и их тренер Ескендір Султанов; Astana IT University: Парасат Кызырканов, Дәулет Биахмет, Дінмұхамед Оралханов и их тренеры Темірлан Сатылханов и Адина Магавина.

В ICPC World Finals 2023 от нашей страны соревновались команда Astana IT University в составе Әділхан Мұратов, Нархан Қамзабек, Алихан Алиайдар и их тренер Темірлан Сатылханов; Kazakh British Technical University: Дінмухамед Турсынбай, Назарбек Алтыбай, Аманбол Канатулы и их тренер Алимжан Аманов; Nazarbayev University: Рауан Омаров, Хафиз Батырхан, Дулат Алдажаров и их тренер Еркали Зиятов; International IT University: Абдусаттар Сражов, Төрежан Ботақанов, Михаил Капитов и их тренер Ескендір Султанов. 

Следующей страной, которая примет чемпионат мира по спортивному программированию ICPC World Finals 2024, станет Казахстан. Финал чемпионата пройдет уже в сентябре в Астане.

В настоящее время Федерация по спортивному программированию, учрежденная при поддержке МЦРИАП РК, активно осуществляет мероприятия по популяризации и стимулированию развития спортивного программирования в Казахстане. 

#медаль #МЦРИАП #казахстанец #Чемпионат по спортивному программированию

Популярное

Все
Полицейский спас жизнь ребенку
Ветераны ВОВ получат по 2 млн тенге ко Дню Победы в Алматинской области
У границы фуры ходят хмуро
Лидеры более чем 30 стран призвали к скорейшему расширению сети АЭС
Мирный атом может удовлетворить растущие потребности в электроэнергии
Приток большой воды в Атырау принесет не только беды, но и выгоды
Взрывы утихли, но надолго ли?
Центральноазиатское направление остается приоритетом
Жители Петропавловска возмущены планами точечной застройки
Свет возвращается в села СКО
Закон дает хорошие возможности — эксперт
«Второй трек» дипломатии не пострадает
Вопросы защиты авторских прав обсудили в Астане
Неприглядные врата страны
Женская сборная по стрельбе из лука впервые выиграла медаль Кубка мира
Профессор Кулян Омарова спасла тысячи детских жизней
Он шел на шаг впереди
Неделя «Жасыл аймақ» ознаменовалась высадкой Аллеи волонтеров
Четыре бронзовые медали из Гонконга
Ветер может не только дуть, а солнце – светить
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Когда в Астане отключат отопление
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
В бане мыли миллионы
Наши гребцы завоевали еще три лицензии на летние Олимпийские игры
Паводки: более 21 тыс. человек вернулись домой
Вопросы госстатистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты
Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра
И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области
Баку и Ереван впервые договорились по поводу участка границы
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Отчисленные студенты столичного вуза из Афганистана пытались пересечь границу с РФ
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток

Читайте также

Женская сборная по стрельбе из лука впервые выиграла медаль…
Казахстан завоевал историческую медаль на этапе Кубка мира …
Стрелок Мария Дмитриенко завоевала путевку на парижскую Оли…
Казахстан стал третьим в командных соревнованиях на ЧА по д…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]