Казахстанец завоевал золотую медаль в чемпионате мира по программированию ICPC

С 14 по 19 апреля в египетском городе Луксор прошли финалы чемпионатов мира по спортивному программированию ICPC World Finals 2022-2023, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП

Фото: МЦРИАП

В финале чемпионата мира по спортивному программированию ICPC 2023 историческое «золото» завоевал казахстанец Батыр Сардарбеков.

«Спортивные программисты из Казахстана участвуют в соревнованиях ICPC уже 20 лет, и впервые участнику из нашей страны удалось добиться исторического достижения - золотой медали. Победа Батыра Сардарбекова дает большой импульс развитию этого интеллектуального вида спорта в Казахстане!» - говорится в сообщении.

ICPC – это одно из крупнейших и наиболее престижных соревнований по программированию в мире. Впервые в истории два финала прошли в одно время и в одном месте. Финалы 2022 и 2023 годов были перенесены из-за пандемии Covid-19.

В ICPC World Finals 2022 от Казахстана участвовали команда International IT University в составе Айбар Қуанышбай, Батырхан Алтынбеков Дінмухамед Шорманхан и их тренер Ескендір Султанов; Astana IT University: Парасат Кызырканов, Дәулет Биахмет, Дінмұхамед Оралханов и их тренеры Темірлан Сатылханов и Адина Магавина.

В ICPC World Finals 2023 от нашей страны соревновались команда Astana IT University в составе Әділхан Мұратов, Нархан Қамзабек, Алихан Алиайдар и их тренер Темірлан Сатылханов; Kazakh British Technical University: Дінмухамед Турсынбай, Назарбек Алтыбай, Аманбол Канатулы и их тренер Алимжан Аманов; Nazarbayev University: Рауан Омаров, Хафиз Батырхан, Дулат Алдажаров и их тренер Еркали Зиятов; International IT University: Абдусаттар Сражов, Төрежан Ботақанов, Михаил Капитов и их тренер Ескендір Султанов.

Следующей страной, которая примет чемпионат мира по спортивному программированию ICPC World Finals 2024, станет Казахстан. Финал чемпионата пройдет уже в сентябре в Астане.

В настоящее время Федерация по спортивному программированию, учрежденная при поддержке МЦРИАП РК, активно осуществляет мероприятия по популяризации и стимулированию развития спортивного программирования в Казахстане.